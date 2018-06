Sahara : tournée de l'émissaire onusien Horst Koehler du 23 juin au 1er juillet

L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, l'ex-président allemand Horst Koehler, va rencontrer du 23 juin au 1er juillet l'ensemble des parties au conflit afin de pousser à une reprise des négociations de paix, a indiqué jeudi l'ONU. Ces nouvelles rencontres vont conduire l'ancien président allemand "à Alger, Nouakchott, Tindouf, Rabouni, Rabat, Laayoune, Smara and Dakhla", a précisé le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, lors du point-presse quotidien des Nations unies.



"L'objectif de la visite est double: améliorer sa compréhension de la réalité sur le terrain et discuter de la marche à suivre pour le processus politique dirigé par les Nations Unies, conformément à la résolution 2414 du Conseil de sécurité", a ajouté le porte-parole.



Dans cette résolution adoptée en avril, le Conseil de sécurité a renouvelé pour six mois seulement au lieu d'une année comme précédemment le mandat de la force de l'ONU Minurso assurant l'observation du cessez-le-feu entre le Maroc et le Polisario. Il a aussi réclamé la reprise de "négociations sans préconditions".