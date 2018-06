Sahara: soutien américain au Maroc pendant la tournée de l'émissaire de l'ONU

Le plan d'autonomie proposé par le Maroc constitue "une option" pour apporter une solution à la question du Sahara, a affirmé le secrétaire d'État adjoint, John Sullivan, qui effectue une visite dans le Royaume dans le cadre d’une tournée régionale.



‘’Notre politique à ce sujet n'a pas changé. Nous considérons que le projet marocain d'autonomie du Sahara est l'une des options potentielles pour redresser la situation’’, a souligné le responsable US en réponse à une question lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.



Le secrétaire d'État adjoint a qualifié, à ce propos, de ‘’sérieux, réaliste et crédible’’ le plan d’autonomie présenté par le Maroc. Le plan marocain est ‘’un plan sérieux, réaliste et crédible qui pourrait satisfaire les attentes de la population du Sahara’’, a affirmé le responsable américain.



Il a, en outre, relevé que les Etats-Unis continueront d'apporter leur soutien aux efforts du Maroc afin de trouver une solution au conflit sous l'égide des Nations Unies.



M. Sullivan a fait observer que ‘’la chose la plus importante est que notre dialogue avec le gouvernement marocain autour du plan d'autonomie, qui est sérieux crédible et réaliste, continuera’’. "Notre coopération continue aujourd'hui et continuera demain", a-t-il assuré.



Il a également indiqué que son pays soutient le processus diplomatique mené par l'ONU et ses efforts afin d'aboutir à une solution durable, politique et mutuellement acceptable à ce conflit.



Le responsable US a, par ailleurs, indiqué que le Maroc est un "partenaire clé" des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, mettant en avant le leadership du Royaume en matière sécuritaire.