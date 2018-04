Sahara marocain : réunion d'urgence aujourd'hui au parlement

Selon un communiqué du parlement, la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE à la Chambre des représentants et la commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des frontières et des zones marocaines occupées à la Chambre des conseillers se réuniront dans la matinée du 1er avril, en présence du ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, et le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.



Cette réunion sera consacrée aux derniers développements relatifs à la question de l'intégrité territoriale.



Des sources ont indiqué que cette réunion intervient suite à une « demande urgente » de M. Bourita.