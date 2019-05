Sahara : les options de "l'indépendance" et du "référendum d’autodétermination" ne sont "plus envisageables" (Conseil péruvien)

La dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU au sujet du Sahara marocain a confirmé, si besoin ait encore, que les notions de "l’indépendance" ou du "référendum d’autodétermination" ne sont "plus envisageables", souligne le Conseil péruvien de solidarité avec la pseudo +rasd+.



La résolution 2468, qui a prorogé de six mois le mandat de la Minurso, a clairement ignoré la notion de "l’autodétermination", qui y a été mentionnée une seule fois, et a retiré ostensiblement, à l’image des dernières résolutions, toute référence au terme "référendum", fait noter dans un communiqué le Conseil.



Le Conseil de Sécurité, qui a été adoptée le 30 avril à une large majorité , a également réitéré son appel pour avancer vers la recherche d’une solution "réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis", laissant entendre clairement que "l’autodétermination" et "le référendum" sont devenus des "notions obsolètes", dans la mesure où elles "ne sont ni réalistes, ni pragmatiques et ne répondent non plus à une solution mutuellement acceptable, encore moins elles sont basées sur le compromis", ajoute la même source.



A l’avis de ce Conseil, la résolution onusienne constitue "un avant et un après" dans la mesure où elle consacre la "dynamique" des Tables Rondes de Genève comme l’"unique voie" à même de permettre de parvenir à une "solution politique" au conflit du Sahara avec l’"implication des quatre parties concernées : le Maroc, l’Algérie (citée cinq fois dans la résolution), la Mauritanie et le Front Polisario".



A signaler que le président de ce Conseil, l’écrivain et analyste politique, Ricardo Sánchez Serra, avait appelé, dans un article publié récemment sur le site web d’information et d’opinion Peru Informa, le "polisario" à saisir l’"occasion historique" que lui offre le processus politique de l’ONU et à accepter le plan d’autonomie proposé par le Maroc comme solution à ce conflit.