Sahara : le plan marocain d'autonomie garantira la stabilité et la sécurité dans la région (François Grosdidier)

Le plan marocain d’autonomie au Sahara devra garantir la stabilité et la sécurité dans la région, tout en répondant aux aspirations démocratiques et aux besoins de développement durable des populations locales, a affirmé le Sénateur français, François Grosdidier, mercredi devant la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies.



"Le plan marocain d’autonomie répond aux aspirations démocratiques et aux besoins de développement durable, dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales, tout en étant respectueuses de l’identité des populations", a souligné M. Grosdidier devant les membres de la Commission.



L’autonomie sous souveraineté marocaine, a-t-il poursuivi, est à même de garantir la stabilité et la sécurité régionale, estimant qu’il ne s’agit pas d’une "question mineure dans la région sahélo-saharienne".



"La persistance de la présence jihadiste montre la difficulté des Etats voisins à exercer une souveraineté effective sur ces immenses territoires", a relevé le Sénateur français, avertissant qu’un "Sahara indépendant serait dans l’incapacité de contrôler son vaste territoire d’une si faible densité démographique".



Un tel territoire "deviendrait une zone de non-droit alors qu’il est aujourd’hui le plus stable et sûr de toute la région sahélo-saharienne", a-t-il affirmé.



"Nous savons aussi le rôle actif du Maroc sur le plan sécuritaire, diplomatique, et religieux puisque grâce à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants, le Royaume est en pointe de la lutte contre l’extrémisme", a encore rappelé M. Grosdidier.



Le Maroc, a-t-il assuré, est une puissance d’équilibre et une puissance visionnaire. "Grâce à son Sahara jusqu’à la frontière mauritanienne, il est en situation de jouer un rôle primordial pour la stabilité de cette vaste région, qui conditionne aussi la sécurité du Maghreb, du Sahel, du Proche-Orient et de l’Europe".



Le règlement du contentieux à la faveur de la proposition marocaine d'autonomie, "permettrait au Maghreb tout entier de faire un bon en avant", a conclu le Sénateur français.