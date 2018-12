Sahara : le parlement andin réitère son soutien à l'initiative d'autonomie comme solution définitive

Lors d'entretiens avec le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, M. Quiroz Vallejo a affirmé la détermination du Parlement andin à soutenir les efforts sérieux déployés par le Maroc pour promouvoir le dialogue et chercher des solutions pacifiques aux conflits. M. Quiroz Vallejo a salué, dans ce sens, l'initiative de création d'un forum parlementaire afro-latino-américain comme espace d’échange et d’entente sur les défis communs, aux niveaux régional et continental, ainsi que sur les questions internationales, affirmant sa volonté de présenter ce projet lors de la prochaine session du parlement andin, afin d'engager les démarches nécessaires pour concrétiser cette initiative qualitative.



Le président du Parlement andin a, de même, exprimé sa fierté de visiter le Royaume dans le but de renforcer les liens de coopération, de partenariat et de rapprochement entre les peuples des deux régions.



Pour sa part, M. Benchamach a indiqué que cette visite reflète la solidité des relations liant la Chambre des conseillers et le Parlement andin, soulignant l’importance stratégique accordée par le Royaume, sous la Conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, à la diversification des partenariats internationaux, dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Il a rappelé les perspectives prometteuses ouvertes grâce à la signature de la convention d'adhésion du Parlement marocain, en tant que partenaire avancé, au Parlement andin, soulignant que cette rencontre témoigne de la solidité des liens et valeurs humaines communes, ainsi que de la volonté et aspirations des deux parties à renforcer et consolider leurs relations.



M. Benchamach a, en outre, rappelé que cette visite marquera l’ouverture d’une nouvelle page des relations entre le Maroc et les États membres du Parlement andin, en renforçant l'accord de coopération conclu entre les deux parties, dans le but de faire face aux défis et problèmes communs et répondre aux aspirations des peuples des deux régions, notamment celles liées à la migration et aux changements climatiques.



Le président de la Chambre des conseillers a mis en avant l'importance du rôle joué par le Parlement andin en tant qu'organisation parlementaire régionale influente en Amérique latine, appelant cette institution parlementaire à s’inscrire dans la continuité du projet visant la création d’un forum afro-latino-américain comme espace de dialogue et cadre d'action commune.



De même, M. Benchamach a passé en revue les divers aspects historiques, politiques et sociaux relatifs à la question du Sahara marocain et les risques découlant de la persistance de ce conflit artificiel sur la paix, la sécurité et la stabilité régionales, saluant la position noble de toutes les composantes du Parlement andin soutenant l'initiative marocaine d'autonomie, en tant que solution juste et définitive à ce conflit, dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.



Pour sa part, le Secrétaire général du Parlement andin a salué le niveau exceptionnel des relations de coopération liant les deux institutions législatives, au service des intérêts des peuples des deux régions, soulignant la nécessité de traduire cette volonté politique commune en plans d’action concrets permettant d'échanger les expériences et expertises et de consolider et approfondir les relations distinguées d'amitié et de coopération entre les deux parties.



Il a affirmé, à cet égard, que l'appui de toutes les composantes du Parlement andin aux efforts sérieux déployés par le Maroc pour trouver une solution définitive et pacifique au différend artificiel sur le Sahara marocain, découle de leur conviction que les thèses véhiculées sur ce conflit dans les pays andins, notamment la République de l’Équateur, sont fausses.



Il a rappelé que sa visite, aux côtés de l'ancien président du Parlement andin, au Maroc, sur invitation du président de la Chambre des conseillers, en juillet dernier, lui a permis de constater la situation réelle dans la région et les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour le développement de ses provinces du Sud.



Le Maroc est le premier pays africain et arabe à jouir du statut de partenaire avancé auprès du Parlement andin, en vertu d'une convention signée en juillet 2018.