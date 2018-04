Sahara: le chef de la diplomatie marocaine Bourita doit rencontrer son homologue français

Les autorités marocaines ont annoncé dimanche avoir alerté le Conseil de sécurité de l'ONU après des incursions "gravissimes" du Front Polisario qui visent à altérer le statut juridique et historique de la zone à l'est du dispositif de défense, et notamment à Bir Lahlou et Tifariti.



"Il y a eu des provocations, des manoeuvres (...) du Polisario encouragé par l'Algérie pour modifier le statut de cette zone" tampon, placée depuis le début des années 1990 sous la responsabilité des Nations unies, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, lors d'un point presse.



"Si l'ONU (...) n'est pas prêt à mettre fin à ces provocations, (...) le Maroc assumera ses responsabilités et ne saura tolérer qu'un changement puisse intervenir dans cette zone", a-t-il affirmé.



M. Bourita a affirmé que "le Maroc considère que la MINURSO, qui a la responsabilité de gérer cette zone, doit assurer pleinement son rôle", rappelant que "la gestion permissive et légère de ce qui s'est passé à Guergarate a été interprétée comme un encouragement".