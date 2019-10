Sahara : le Mexique soutient une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable

Le Mexique a exprimé, mardi à l'ONU, son soutien à une solution "politique juste, durable et mutuellement acceptable" à la question du Sahara marocain.



"Le gouvernement mexicain réaffirme son soutien au processus de négociations en cours pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara", et ce "conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale", a déclaré le représentant du Mexique devant la 4ème Commission de l'Assemblée générale de l'ONU.



Saluant à cet égard les efforts du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et de son ancien Envoyé personnel pour le Sahara, Horst Kohler, le diplomate mexicain a appelé les parties concernées à maintenir leur engagement dans ce processus afin de parvenir à un compromis et progresser vers une "solution acceptable pour tous".