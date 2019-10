Sahara : le Koweït réaffirme son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie

Le Koweït a réaffirmé, mercredi devant le Conseil de sécurité de l'ONU, son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara et à l'intégrité territoriale du Royaume.



Intervenant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 2494 sur le Sahara, qui proroge pour une année le mandat de la MINURSO, le représentant du Koweït a réitéré le soutien de son pays à l’initiative marocaine d’autonomie en tant que choix constructif en vue d'une solution consensuelle au conflit du Sahara, tout en soulignant la nécessité de respecter la souveraineté du Maroc, son unité et son intégrité territoriale.



Le diplomate koweïtien a ainsi exprimé la satisfaction de son pays quant à la prorogation du mandat de la MINURSO pour 12 mois, affirmant que "le mandat actuel va donner suffisamment de temps pour faire avancer le processus politique".



Le Koweït soutient la mise en œuvre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ainsi que les efforts du Secrétaire général pour trouver une solution consensuelle, a-t-il ajouté.



Il a en outre rendu hommage à l'ancien Envoyé personnel du Secrétaire général de l'ONU pour le Sahara, Horst Köhler, pour ses efforts qui "ont impulsé un nouvel élan au processus politique et suscité l’espoir de parvenir à une solution politique réaliste et pragmatique, qui repose sur le compromis".



Le Koweït, a-t-il dit, "souhaite une reprise des tables-rondes avec la participation de toutes les parties concernées, de bonne foi et sans conditions préalables, en veillant au renforcement de la confiance et au rapprochement des points de vue", soulignant le souci de son pays pour "le renforcement de la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région du Maghreb".