Sahara : le Chili affirme son "soutien" au Plan d’autonomie proposé par le Maroc

Dans une déclaration à la MAP à l’issue de ses entretiens, vendredi au siège du Congrès à Santiago, avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, en visite officielle à Santiago, M. Quintana a rappelé la solidité et la force des relations entre le Chili et le Maroc, saluant le rôle central du Maroc dans ses relations avec le Chili.



Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur du Maroc au Chili, Mme Kenza Elghali, et du sénateur Guido Girardi, président du groupe d’amitié Chili-Maroc au Sénat chilien, les deux parties ont plaidé pour le renforcement des relations entre les deux pays.



En janvier 2018, le Sénat de la République du Chili avait adopté une résolution de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, emboîtant le pas à l’approbation d’une résolution similaire par la Chambre des députés chilienne.



En vertu de cette résolution, le Sénat chilien a salué la prééminence de l'initiative d'autonomie du Sahara présentée par le Maroc, laquelle a été saluée par les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale en tant qu'initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional.



Le Chili a exprimé, vendredi, son appui au Plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc ainsi que ses efforts sérieux en vue de parvenir à une solution politique réaliste, viable et définitive au différend régional autour du Sahara.



Dans un communiqué conjoint sanctionnant la visite officielle de M. Bourita à Santiago, le Chili a affirmé son "soutien aux efforts du Secrétaire Général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel, ainsi qu’aux efforts sérieux du Maroc et au Plan d’autonomie en vue de parvenir à une solution politique réaliste, viable et définitive" à la question du Sahara.



M. Bourita a effectué vendredi une visite officielle au Chili au cours de laquelle il a eu des entretiens avec de hauts responsables du pays andin.