Sahara : le Brésil soutient les efforts du Maroc pour parvenir à "une solution réaliste"

Le Brésil soutient les efforts du Maroc pour parvenir à "une solution réaliste" à la question du Sahara, qui n’a que trop duré, a affirmé, jeudi à Brasilia, le ministre des Relations extérieures du Brésil, Ernesto Araujo, en faisant état de la disposition de son pays à contribuer aux différents efforts pour parvenir à des solutions allant "au delà de la rhétorique".



"Concernant la question du Sahara, une question vitale pour le Maroc, le Brésil soutient les efforts du Maroc pour parvenir à une solution réaliste à la question du Sahara, qui dure depuis depuis des décennies", a déclaré le chef de la diplomatie brésilienne lors d’une conférence de presse conjointe avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita, à l’occasion de sa visite au Brésil.



M. Araujo a également indiqué que son pays "a tout intérêt à contribuer aux différents efforts dans le monde pour parvenir à des solutions qui vont au delà de la simple rhétorique et créent des nouvelles bases de coopération", en relevant que le Brésil y apportera tous les moyens en sa disposition.



Il a en outre relevé que l’échange de vues sur des questions épineuses a été absolument fondamental, en mettant en relief les relations de grande amitié et de grande confiance que partagent les deux pays.



M. Bourita a entamé jeudi une visite au Brésil, où il a eu des entretiens avec plusieurs hauts responsables du pays sud-américain.