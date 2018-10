Sahara: le Bénin réitère son appui à l'initiative marocaine d'autonomie

Le Bénin a réitéré, mardi devant la 4è Commission de l'Assemblée générale de l’ONU, son appui à l'initiative marocaine d'autonomie, qui constitue une "bonne base pour les négociations à venir" en vue d'un règlement définitif de la question du Sahara.



"Tout en espérant que les efforts diplomatiques en cours sous les auspices des Nations-Unies porteront leurs fruits grâce à l'appui de toutes les parties concernées, ma délégation réitère son appui à l'initiative d'autonomie soumise par le Royaume du Maroc", a souligné l’ambassadeur du Bénin à l’ONU, Jean-Claude do Rego, devant la Commission.



"Cette initiative est, en effet, à la fois sérieuse et crédible et pourrait constituer un cadre approprié et une bonne base pour les négociations à venir", a-t-il affirmé.



Réitérant le plein appui de son pays aux efforts de l'Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour "les efforts inlassables qu'il déploie en vue de relancer le processus politique sur le différend du Sahara", M. do Rego a souligné que le Bénin forme le vœu que la Table-ronde prévue à Genève en décembre prochain "serve véritablement de levier pour impulser une nouvelle dynamique positive pour la stabilité de la région, ainsi que pour la dignité et le bien-être des populations concernées".



Il a de même exprimé le "plein appui" du Bénin au processus politique en cours, mené sous les auspices exclusifs du Secrétaire général et la facilitation de son Envoyé personnel pour le Sahara, et visant à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable pour ce différend régional tel que l’a recommandé le Conseil de Sécurité depuis 2007.



"Ma délégation souligne le caractère impératif du processus politique dans le cadre du traitement de cette question et, à cet égard, est pleinement en phase avec la résolution 2414 du Conseil de sécurité qui demande aux parties de poursuivre les négociations de bonne foi, sous les auspices du Secrétaire général, dans un esprit de compromis et en faisant preuve de réalisme", a ajouté l’ambassadeur béninois.



Il a également tenu à "féliciter les autorités marocaines qui ont manifesté promptement leur intention" de prendre part à la Table-ronde de Genève, tout en encourageant "les autres parties concernées à en faire de même, démontrant ainsi leur engagement à trouver une solution politique consensuelle et durable à ce différend régional".



"Ma délégation voudrait témoigner son appréciation au Gouvernement du Maroc pour les diverses initiatives que ce dernier a prises dans le sens du développement socio-économique du Sahara, en particulier les projets socio-économiques et autres infrastructures qui sont mis en place ainsi que les efforts déployés en matière des droits de l'Homme et qui ont été relevés par le Conseil de sécurité dans la résolution 2414", a conclu M. Rego.