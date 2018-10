Sahara: le Bahrein soutient les efforts du Maroc pour une solution politique

Le ministre bahreini des affaires étrangères, Sheikh Khalid ben Ahmed al-Khalifah, a affirmé, samedi, que son pays soutient les efforts sérieux et crédibles déployés par le Royaume pour aboutir à une solution politique au Sahara marocain, basée sur une formule d'autonomie sous la souveraineté marocaine.



"Le Bahrein soutient également le Maroc contre les complots iraniens et l'ingérence dans ses affaires intérieures", a précisé M.Ahmed al-Khalifah, dans une allocution en marge de la 73è session de l'Assemblée générale des Nations-Unies.



Par ailleurs, le ministre bahreini a noté que son pays est toujours soucieux de contribuer à un avenir plus prospère pour les peuples du monde et conscient de l’importance des alliances pour assurer la sécurité régionale et faire face aux risques qui affectent la stabilité, le développement et la prospérité des nations, en particulier dans la région du Golfe.