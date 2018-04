Sahara : la France salue la résolution du Conseil de sécurité qui renouvelle le mandat de la MINURSO

La France a salué, lundi, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU de la résolution 2414, qui renouvelle le mandat de la MINURSO, faisant savoir qu'elle apporte tout son soutien à cette mission. "La France apporte tout son soutien à cette mission, qui joue un rôle essentiel en faveur de la paix et de la stabilité dans la région", a indiqué le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué.



"La résolution 2414 appelle à la mise en œuvre d'une solution politique juste, durable et mutuellement agréée par tous", a affirmé le Quai d'Orsay, soulignant que "la France continuera d'appuyer à cette fin l'action de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies, M. Horst Köhler".



Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé, vendredi, le mandat de la MINURSO de six mois jusqu’au 31 octobre 2018, consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le conflit artificiel autour du Sahara marocain. Le Conseil de sécurité "décide de proroger le mandat de la MINURSO jusqu’au 31 octobre 2018", lit-on dans le texte de la résolution 2414 présenté par la plume américaine, qui a été voté par 12 voix pour, 0 contre et 3 abstentions (Russie, Chine, Ethiopie).