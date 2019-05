Sahara: l'UE se félicite du renouvellement du mandat de la MINURSO, soutient "une solution politique"

L’Union européenne (UE) s’est félicitée, jeudi, du renouvellement du mandat de la MINURSO dans la résolution 2468 du Conseil de sécurité, adoptée le 30 avril dernier, tout en soutenant les efforts de l'ONU pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable de la question du sahara marocain, basée sur le compromis.



«La MINURSO joue un rôle important en assurant la stabilité sur le terrain et en appuyant le processus des Nations Unies pour le Sahara », a indiqué une porte-parole de l’UE dans une déclaration à l'agence MAP.



L'UE, a ajouté la porte-parole, «soutient les efforts déployés par l’envoyé personnel du secrétaire général, M. Horst Kohler et par les Nations unies, en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable (…) basée sur le compromis, dans le cadre d'arrangements cohérents avec les principes et objectifs de la Charte des Nations Unies».



Le Conseil de sécurité des Nations-Unies, rappelle-t-on, a décidé, mardi dernier, de proroger de six mois le mandat de la MINURSO, tout en consacrant, une fois de plus, la prééminence de l’initiative marocaine d’autonomie.



De même, la résolution consacre, à nouveau, l’Algérie en tant que partie principale au processus visant à trouver "une solution politique, réaliste, pratique et durable" et "basée sur le compromis" à la question du Sahara marocain.