Sahara : l’Équateur salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour la recherche d'une solution réaliste

L’Équateur a salué les efforts sérieux et crédibles du Maroc à la recherche d'une solution réaliste et de compromis à la question du Sahara.



Cette position a été exprimée, lundi à Rabat, par le vice-ministre équatorien des relations extérieures, de l'intégration régionale et de la coopération internationale, M. Andrés Terán, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita.



Dans un point de presse à l'issue de cet entretien, le responsable équatorien, en visite de travail au Maroc, a affirmé reconnaitre les efforts déployés par le secrétaire général des Nations unies et son envoyé pour le Sahara, ainsi que les efforts du Maroc pour faire avancer le processus. M. Andrés Terán a également fait part du soutien de son pays pour la poursuite du travail de l'ONU afin de parvenir à une solution "réaliste, pragmatique et durable" au différend autour du Sahara, basée sur le réalisme et le compromis, saluant par la même occasion les progrès réalisés lors de la réunion de travail tenue en mars dernier à Genève et le "consensus" des parties en conflit pour trouver une solution à la question du Sahara qui "profitera à l'ensemble du Maghreb".