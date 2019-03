Sahara : fin de la première journée de la seconde table ronde à l’invitation de l’Envoyé Personnel du SG de l’ONU

La première journée d’une seconde table ronde à l’invitation de l’Envoyé Personnel du Secrétaire Général de l’ONU pour le Sahara marocain, M. Horst Köhler a pis fin jeudi soir.



Tenue au Château Le Rosey à Bursins à proximité de Genève, avec la participation d’une délégation marocaine, aux côtés de l’Algérie, du “Polisario” et de la Mauritanie, cette deuxième table ronde se poursuivra vendredi.



La délégation marocaine conduite par M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, comprend M. Omar Hilale, Représentant Permanent du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies à New York, M. Sidi Hamdi Ould Errachid, Président de la région de Laäyoune-Sakia El Hamra, M. Yenja El Khattat, Président de la région de Dakhla-Oued Eddahab, et Mme. Fatima El Adli, acteur associatif et membre du Conseil municipal de la ville de Smara.



Une note à la presse rendue publique par le bureau des Nations Unies à Genève, a indiqué que M. Kohler «espère que cette rencontre permettra de renforcer la dynamique positive qui avait caractérisé la première table ronde tenue en décembre dernier à Genève».



La même note a rappelé que cette table ronde «permettra aux délégations de discuter des éléments nécessaires à une solution, selon la résolution 2440 du Conseil de sécurité, d’enjeux régionaux et de mesures de confiance».