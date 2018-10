Sahara : Trinité-et-Tobago favorable à une solution politique mutuellement acceptable

Trinité-et-Tobago s'est dit favorable à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain, lors de la 4è Commission de l’Assemblée générale des Nations-Unies, qui se tient actuellement à New York.



"Trinité-et-Tobago encourage les parties à poursuivre les négociations dans un esprit de compromis et d’engagement sincère, avec comme objectif d’aboutir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable", a souligné le représentant de la République des îles jumelles, lors de la séance du débat général de la 4è Commission.



Il a également indiqué que son pays se félicite du contenu de la résolution 2414 (2018) du Conseil de sécurité. Cette résolution appelle, en effet, à une solution politique réaliste, pragmatique et durable à la question du Sahara qui repose sur le compromis. Ladite résolution se félicite également des efforts sérieux et crédibles du Maroc, notamment l’initiative d’autonomie qui vise à mettre fin à ce différend régional.