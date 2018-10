Sahara : Pour la première fois, l'Algérie est consacrée comme "partie principale" dans le processus politique (Omar Hilale)

Le Maroc se félicite de l’adoption à une grande majorité des membres du Conseil de Sécurité de l’ONU, de la résolution 2440 sur la question du Sahara Marocain, laquelle résolution “consacre, pour la première fois, l’Algérie comme partie principale dans le processus politique”, a déclaré l’Ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, M. Omar Hilale.



“Pour la première fois, l’Algérie est consacrée comme partie principale dans le processus politique. Elle participera à cette réunion avec la même qualité que le Maroc et la Mauritanie”, a fait observer l’Ambassadeur Hilale, lors d’un point de presse à l’issue de l’adoption de cette résolution, en qualifiant d’”historique” le fait que le Conseil de sécurité “exige de l’Algérie qu’elle prenne part à la réunion de Genève de bonne foi, sans pré-conditions et dans un esprit de compromis”.



Et de préciser que “cette demande expresse à l’Algérie ne concerne pas uniquement la table ronde de Genève, mais couvre tout le processus politique, jusqu’à sa conclusion, comme exigé dans le paragraphe opérationnel 3”.



M. Hilale a relevé, dans ce contexte, que cette résolution, qui se félicite de l’organisation, les 5 et 6 décembre, de la table ronde à Genève, a introduit des nouveautés, confirmé des réalités et réaffirmé des paramètres fondamentaux.



Le Maroc, a-t-il poursuivi, remercie le penholder américain et l’ensemble des membres du Conseil pour les efforts investis dans sa rédaction, négociation et adoption, notant que l’adoption de cette dernière résolution après celle d’avril dernier (2414) ”constitue un développement majeur dans la gestion de la question du Sahara Marocain par le Conseil de Sécurité”.