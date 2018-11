Sahara : Madrid réitère à Rabat son soutien aux efforts de l’ONU pour une solution politique et durable

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, a réitéré, lundi à Rabat, le soutien de son pays aux efforts de l’ONU pour une solution politique et durable à la question du Sahara marocain.



“L’Espagne n’a pas changé sa position concernant la question du Sahara”, a tenu à préciser M. Sanchez lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.



Dans ce sens, le chef de l’exécutif espagnol a réitéré le soutien de Madrid aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé personnel pour parvenir à une solution politique durable à la question du Sahara marocain.



Pour sa part, M. El Otmani a salué la convergence de vues entre le Maroc et l’Espagne concernant la préservation de la souveraineté des Etats. Le Chef du gouvernement a relevé dans ce sens que le Royaume a toujours exprimé son soutien à l’intégrité territoriale de l’Espagne. M. El Otmani a, en outre, mis en avant l’intérêt porté par l’Espagne à l’appel du Roi Mohammed VI à un dialogue “direct et franc” avec l’Algérie.