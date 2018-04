Sahara : Les Etats-Unis "très favorables" au plan d'autonomie marocain

Le chef-adjoint des représentants du parti majoritaire au sein de la chambre des représentants américaine, Steve Scalise, s'est dit, jeudi à Rabat, "très favorable" au plan d'autonomie au Sahara, qu'il a qualifié de "crédible et sérieux".



"Nous sommes très favorables à ce plan à la fois très crédible et sérieux", a déclaré à la presse M. Scalise, à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita. M. Scalise, Majority Whip à la chambre des représentants US, a indiqué que le Maroc a été franc et direct en essayant de présenter une véritable solution à ce différend.



Il a, par ailleurs, relevé que le Maroc et les Etats-Unis partagent des valeurs communes et une relation d'amitié importante qui remonte à la naissance des Etats-Unis d’Amérique.



A cet égard, M. Scalise a souligné que les deux pays ont un "partenariat solide" notamment dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste, afin de faire régner la paix dans le monde.



"Nous sommes ici pour exprimer notre ferme soutien à cette relation entre les Etats-Unis et le Maroc", a-t-il dit.