Sahara : Les Emirats Arabes Unis réaffirment leur soutien à l'initiative d'autonomie comme solution de compromis

Les Emirats Arabes Unis ont a réaffirmé, lundi lors de la 4ème Commission des Nations-Unies, que l’initiative marocaine d’autonomie, qualifiée de sérieuse et crédible par le Conseil de sécurité, "constitue une solution de compromis, conforme à la fois à la Charte de l’ONU et à ses résolutions, et qui permet de préserver l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc frère".



Intervenant devant la Commission, la représentante des Emirats Arabes Unis s'est également félicitée de l'élan positif impulsé par le Secrétaire général de l'ONU au processus politique relatif à la question du Sahara marocain, et ce à travers la tenue de tables-rondes ayant réuni le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le polisario, afin de parvenir à une solution politique à ce différend régional.



La diplomate a également salué les efforts incessants déployés par le Maroc pour améliorer le niveau de vie des populations du Sahara, "que ce soit à travers le soutien au processus politique ou le lancement d’importants projets et initiatives de développement".