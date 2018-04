Sahara : Le Maroc n'acceptera jamais le changement dans la zone tampon (Chef du gouvernement)

Le Maroc considère toute modification de données dans la zone tampon comme étant "une agression à son encontre", a souligné M. El Othmani, qui s'exprimait lors d'une réunion avec les secrétaires généraux et premiers secrétaires des Centrales syndicales ainsi que ceux des partis politiques non représentés au Parlement, consacrée aux derniers développements de la question de l’intégrité territoriale du Royaume, selon un communiqué du département du chef du gouvernement.



Au cours de cette réunion, à laquelle ont pris part également le ministre d’État chargé des droits de l'Homme et le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et qui a constitué une occasion pour transmettre aux participants les différentes initiatives entreprises par le Maroc en vue de défendre ses causes sacrées au sein des différents foras internationaux, M. El Othmani a appelé tous les partis politiques et les syndicats à une mobilisation totale au sujet de la question de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que le Maroc est appuyé dans ce cadre par les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui a souligné la nécessité de garder le statut de la zone tampon comme il était auparavant.



Le chef de gouvernement a fait savoir, à cette occasion, que le Roi Mohammed VI a fait part au Secrétaire général des Nations Unies de Son rejet des provocations des séparatistes, signalant que le Souverain va informer tous les dirigeants de pays amis des dernières développements que connait la région. Après avoir rappelé le processus positif qui a accompagné la défense de la question de l'intégrité territoriale au niveau international, M. El Othmani a fait valoir que le Maroc, et sur Ordre du Roi, prend très au sérieux cette question, et ne permettra pas aux séparatistes d'avoir accès à la zone tampon, notant, à cet égard, que la proposition d'autonomie présentée par le Maroc est la solution la plus efficiente, et a été qualifiée de sérieuse et crédible par de nombreux pays. Il a rappelé également, ajoute le communiqué, les démarchés entreprises par le Maroc pour s'intégrer dans différents regroupements régionaux africains, à leur tête le retour du Maroc à l'Union Africaine et l'adhésion au Conseil de paix et de sécurité de l'UA, relevant que "grâce aux Hautes orientations royales, le Maroc commence à conforter son positionnement, tandis que les séparatistes sont en constante régression, de même que leurs allégations dans les foras internationaux".



Pour sa part, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, a exposé les développements de la situation dans la zone tampon et les manœuvres fomentées par les séparatistes, faisant observer que le Maroc est prêt pour toutes les possibilités et qu'il n'acceptera pas la politique du fait accompli. De leur côté, les secrétaires généraux des syndicats et des partis politiques non représentés au Parlement ont exprimé leur disposition totale à adhérer à toutes les initiatives visant à défendre la question de l'intégrité territoriale du Royaume, faisant part également de leur détermination à faire face à toutes les manœuvres à même de porter atteinte au Maroc et à son intégrité territoriale.