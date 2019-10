Sahara : Le Bahreïn soutient l'initiative d'autonomie comme base de solution politique

Le Bahreïn a réitéré, lundi à New York, son soutien aux "efforts sérieux" déployés par le Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain sur la base de l’initiative d’autonomie et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l'ONU, dans le cadre de la souveraineté du Royaume et de son intégrité territoriale.



Intervenant lors de la 4ème Commission de l’ONU, le représentant du Bahreïn a affirmé que le soutien continu de son pays aux efforts du Maroc pour parvenir à une solution politique à la question du Sahara marocain est fondé sur "les positions fermes et constantes du Royaume du Bahreïn" dans ce sens.



Il a également exprimé l’appui de son pays au processus politique des Nations-Unies, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, sous l'égide du Secrétaire général et de son Envoyé personnel.