Sahara : La République dominicaine considère l’autonomie comme une proposition "viable" pour une solution "réaliste"

La République dominicaine a réaffirmé son respect de l’intégrité territoriale du Maroc soulignant que le plan d’autonomie, présenté par le Maroc, est une proposition "viable" pour garantir la stabilité dans la région et parvenir à une solution "réaliste" à la question du Sahara.



"Concernant la question du Sahara, la République Dominicaine a réaffirmé son respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc, et réitéré que le plan d’autonomie, en tant que solution présentée par le Royaume du Maroc, doit être considéré comme une proposition viable pour garantir la stabilité dans la région et parvenir à une solution réaliste à ce différend", indique une déclaration conjointe rendue publique à l’issue de la réunion, vendredi à Rabat, entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Nasser Bourita et le ministre des Relations extérieures de la République dominicaine, M. Miguel Vargas Maldonado.



Le chef de la diplomatie dominicaine est en visite officielle au Royaume du 18 au 21 juillet au cours de laquelle il a rencontré plusieurs responsables marocains dont le Chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Othmani.