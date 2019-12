Sahara: L'ONU dément catégoriquement "les rumeurs" sur la nomination d’un nouvel Envoyé personnel

L’organisation des Nations-Unies a démenti catégoriquement, mardi, "les rumeurs" sur la nomination par le Secrétaire général de l’ONU d’un nouvel Envoyé personnel pour le Sahara, affirmant que ces allégations sont "fausses et sans aucun fondement".



"Je voulais relever qu’il y avait des rumeurs que le Secrétaire général a pris une décision sur la nomination de son nouvel Envoyé personnel pour le Sahara (…). Ceci est faux et sans aucun fondement", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l’ONU.



"Le processus de sélection d’un Envoyé personnel pour le Sahara est en cours, et le Secrétaire général entend nommer un Envoyé une fois que ce processus est terminé", a précisé le porte-parole adjoint lors de son point de presse quotidien à New York.