Sahara : Horst Köhler invite le Maroc, l’Algérie, le "polisario" et la Mauritanie à une 2ème table ronde à Genève

Cette 2ème table ronde se tient suite à une première réunion tenue à Genève les 5 et 6 décembre dernier, à laquelle ont pris part le Maroc, l’Algérie, le "polisario" et la Mauritanie.



Selon des sources bien informées à Genève, l’Envoyé personnel a adressé "des lettres d’invitations similaires" au Maroc, à l’Algérie, au "polisario" et à la Mauritanie, pour prendre part à la 2ème table ronde de Genève les 21 et 22 mars courant, soulignant que le Conseil de sécurité avait encouragé, dans sa résolution 2440 le Maroc, l’Algérie, le "polisario" et la Mauritanie à "travailler de manière constructive avec l’Envoyé personnel, dans un esprit de compromis, tout au long de la durée du processus, de sorte qu’il aboutisse".



A rappeler que le Conseil de sécurité de l’ONU s’est félicité dans sa résolution 2440, adoptée le 29 octobre 2018, des décisions prises par le Maroc, l’Algérie, le "polisario" et la Mauritanie d’accepter l’invitation adressée par l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations-unies pour le Sahara marocain de participer à la 1ère table ronde à Genève les 5 et 6 décembre 2018.