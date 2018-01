Sahara: Horst Koehler veut organiser des pourparlers à Berlin

L'envoyé spécial de l'ONU pour le Sahara, Horst Koehler, a invité les chefs de la diplomatie marocaine, algérienne, mauritanienne et le responsable du Polisario à Berlin pour des discussions, a déclaré un porte-parole de l'ONU.



L'émissaire personnel du Secrétaire Général prévoit en janvier et février d'organiser des discussions bilatérales avec les parties et les pays voisins. Il a envoyé des invitations au ministre des affaires étrangères marocain Nasser Bourita et aux ministres des affaires étrangères algérien et mauritanien ainsi que le Polisario, a indiqué le porte-parole dans un communiqué.



Les consultations sous l'égide de l'ancien président allemand, pour lesquelles aucune date précise n'a été communiquée, auront lieu à Berlin, a précisé l'ONU.



Depuis sa nomination en août dernier, M. Koehler s'efforce de relancer les pourparlers dans ce conflit que nourrit l'Algérie avec son soutien aux séparatistes du Polisario.