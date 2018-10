Sahara : Antonio Guterres demande à l'ONU de prolonger d'un an la Minurso

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé dans un rapport mercredi au Conseil de sécurité "de prolonger d'un an le mandat" de la force de paix Minurso au Sahara, afin de soutenir la reprise de négociations politiques début décembre à Genève.



"Je recommande au Conseil d'étendre d'un an le mandat de la Minurso, jusqu'au 31 octobre 2019, afin de donner à mon émissaire l'espace et le temps nécessaires à la création de conditions permettant au processus politique d'avancer", a-t-il écrit dans ce document obtenu par l'AFP.



"J'exhorte les parties et les voisins à venir à la table de négociations de bonne foi et sans préconditions", les 5 et 6 décembre en Suisse comme les y a invités fin septembre l'émissaire Horst Kohler, affirme-t-il aussi.



Le Maroc et le Front Polisario ont accepté (respectivement les 2 et 3 octobre) de participer à ces "discussions préliminaires", précise Antonio Guterres, en se disant confiant sur les réponses encore attendues de l'Algérie et de la Mauritanie, les deux autres invités à la "table ronde" organisée à Genève.



La transmission de son document aux 15 membres du Conseil de sécurité survient alors que ces derniers tiendront en octobre trois réunions consacrées au Sahara, dont la dernière le 29 octobre pour renouveler le mandat de la Minurso qui arrive à échéance.