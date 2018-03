Saad Lamjarred dévoile au Maroc son nouveau clip « Ghzali Ghzali »

48 heures après sa sortie, il a déjà été visionné par plus de 10 millions de fois sur YouTube, preuve que sa carrière est loin d’être contrariée par ses ennuis judiciaires.



Mais en avril prochain, Saad Lamjarred devra regagner le France a fait savoir Me Jean-Marc Descoubes, l’avocat de Laura Prioul, la jeune Française qui a déposé plainte contre contre lui pour viol. Le chanteur est « convoqué le 9 avril pour une expertise médicale en référé ».



Dans son dossier de plainte, Laura Prioul affirme avoir été « agressée physiquement, frappée, violée » par Saad Lamjarred qui avait, prétend-elle, consommé de l’alcool et des stupéfiants lors de cette soirée très animée organisée dans un hôtel huppé de Paris.