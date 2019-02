Saâd Lamjarred devant le juge le vendredi 8 février

Le chanteur Saâd Lamjarred devra comparaître le 8 février prochain devant le juge d'instruction du parquet de Draguignan dans le sud de la France, selon des médias marocains.



L'artiste avait, on s'en souvient, été interpellé fin août dernier à Saint-Tropez après la plainte d’une jeune femme de 29 ans pour "faits caractérisés de viol". Inculpé le 28 août 2018, il a été détenu provisoirement puis relâché le 5 décembre dernier



Saad Lamjarred est actuellement à Paris en attendant l'issue de la procédure d'instruction dans le cadre de deux affaires pour viol en France. La première date d'octobre 2018: Laura Prioul l'avait accusé de viol et de violences aggravées. Une demande d'expertise médicale avait été formulée par la jeune femme et acceptée en juin 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris.