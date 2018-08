Saad Lamjarred déféré au Parquet mardi en vue de l'ouverture d'une information judiciaire

Suite à sa garde-à-vue, qui se terminera demain mardi 28 août dans la matinée, le chanteur marocain Saad Lamjarred, âgé de 33 ans, sera déféré au Parquet en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, croit savoir le journal "Nice matin", indiquant que c'est le signe que les gendarmes de la brigade de recherches de Gassin ont réuni suffisamment d'éléments pour ouvrir une enquête.



Soupçonné de viol, la pop star Saad Lamjarred avait été placé en garde à vue dimanche matin avant que sa détention ne soit prolongée de 24h lundi.



"Il semblerait que se soit au sein de l'établissement tropézien Ermitage que sont intervenus les gendarmes. Selon le Parquet, qui ne confirme pas le nom de l'établissement, c'est également dans cet établissement que se seraient rencontrés Saad Lamjarred et la jeune femme l'accusant de viol", poursuit "Nice matin".



La plaignante, née en 1989 et originaire des Alpes-Maritimes travaillait à Saint-Tropez en tant que saisonnière, mais pas au sein de l'Ermitage. Celle-ci a porté plainte pour des "faits caractérisés de viol". Les faits se seraient déroulés dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué le parquet de Draguignan.



La star marocaine s'était affiché à plusieurs reprises dans les ruelles de Saint-Tropez fin juillet alors qu'il faisait du shopping ou profitaient des établissements nocturnes du village, le tout accompagné d'un photographe.



"Plus récemment, il avait également été reconnu par des fans alors qu'il faisait ses courses, toujours dans la Cité du Bailli", ajoute le journal.



La star marocaine, dont les clips ont été visionnés des millions de fois sur internet, avait déjà été mise en examen en octobre 2016 à Paris pour "viol aggravé" et "violences volontaires aggravées" et écrouée.



A la veille d'un concert qu'il devait donner, une jeune femme de 20 ans avait porté plainte, affirmant avoir été agressée par le chanteur dans la chambre d'hôtel de ce dernier. Saad Lamjarred avait été remis en liberté en avril 2017, sous bracelet électronique, à la suite d'une décision de la cour d'appel de Paris. Le roi du Maroc Mohammed VI avait annoncé qu'il prenait en charge les frais d'avocats du chanteur.



Saad Lamjarred a par ailleurs été mis en examen pour "viol" dans une enquête ouverte après la plainte d'une jeune Franco-Marocaine affirmant avoir été agressée et frappée par le chanteur, à Casablanca en 2015.



Il avait également été mis en cause aux Etats-Unis dans une affaire de viol présumé datant de 2010, mais les poursuites ont été abandonnées.



En mars dernier, autorisé par la justice française à voyager au Maroc, Saad Lamjarred, célèbre dans le monde arabe pour son titre "Enty" (91 millions de vues sur Youtube), avait lancé la promotion de son dernier single, "Ghazali".