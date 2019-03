Sa sainteté le pape François quitte l'aéroport de Rome à destination du Maroc

Sa sainteté le pape François a quitté, samedi matin, l'aéroport Fiumicino de Rome à destination du Maroc pour une visite officielle de deux jours dans le Royaume à l'invitation du Roi Mohammed VI, Commandeur des Croyants (Amir Al-Mouminine).



Lors de cette visite, le pape est accompagné d'une importante délégation composée notamment d’éminentes personnalités du Saint-Siège.



Partant du statut religieux et de la responsabilité spirituelle, assumés par le Commanderie des Croyants et et Sa sainteté le pape, la rencontre historique entre le Roi et le pape contribuera à promouvoir les valeurs de fraternité, de paix et de tolérance entre les peuples et les nations et à consolider le dialogue, la compréhension et la cohabitation interreligieux, avait souligné un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.