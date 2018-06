SNCF : la réforme adoptée à l'Assemblée française, la grève se poursuit

Terminus au Parlement pour la réforme ferroviaire. L'Assemblée nationale a adopté en dernière lecture le projet de loi mercredi 13 juin, avant le Sénat ce jeudi, alors qu'au même moment l'intersyndicale appelait les cheminots à poursuivre la mobilisation, déjà la plus longue depuis trente ans. Le vote a été acquis au Palais-Bourbon à une très large majorité de 452 voix contre 80, et 27 abstentions. Le projet de loi « pour un nouveau pacte ferroviaire » prévoit de transformer la SNCF en société anonyme, de fixer le calendrier de l'ouverture à la concurrence prévue au niveau européen et de supprimer l'embauche au statut dans l'entreprise historique. Outre la majorité LREM-MoDem et les UDI-Agir, les trois quarts des LR ont voté pour. Les groupes de gauche (socialistes, communistes et Insoumis) et les élus FN se sont prononcés contre.



La ministre des Transports Élisabeth Borne a assuré avoir « mené cette réforme avec détermination et dans un esprit de dialogue », critiquant ceux qui cherchent à « nourrir les colères ». Patrick Jeantet, PDG de SNCF Réseau, a lui affirmé sur Franceinfo que « la grève avait pour objectif de modifier ou pour certains de rejeter cette loi, cette loi a été adoptée par le Parlement. Donc, oui, cette grève doit s'arrêter ». En forme de baroud d'honneur, les communistes ont défendu une motion de rejet contre un texte qui permettra, selon Fabien Roussel, de « revendre notre grande entreprise publique à la découpe ». La réforme « coûtera des défaites électorales » au pouvoir en place, a lancé l'Insoumis Alexis Corbière. Également contre la réforme, Olivier Faure, numéro un du PS, a accusé le gouvernement d'avoir « tout fait pour attiser les tensions ».



Le texte a été retouché depuis trois mois dans les deux chambres, sur fond de concertations avec les syndicats, avec de nouvelles garanties pour les salariés du groupe ferroviaire et un recours moindre qu'annoncé aux ordonnances. L'adoption définitive jeudi au Sénat, à majorité de droite, ne sera qu'une formalité, après l'accord députés-sénateurs sur une version commune du texte lundi en commission mixte paritaire. La gauche a critiqué « un pacte LR-LREM » au détriment des cheminots.