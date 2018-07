SNCF: interruption de la circulation à la gare Montparnasse après un incendie sur un poste électrique

La circulation des trains est interrompue à la gare Montparnasse, annonce la SNCF sur son compte Twitter. "À cause d'un incendie sur un poste électrique appartenant à RTE, toutes les circulations au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse sont interrompues", indique l'entreprise ferroviaire.



"Les équipes @SNCFReseau et @rte_france sont mobilisées pour rétablir les circulations", ajoute-t-elle.



L'incendie était toujours en cours et "des coupures liées à l'incendie sont en cours à la gare Montparnasse, à Vanves et Issy-les-Moulineaux", a précisé de son côté RTE, le gestionnaire de transport pour la haute et très haute tension, également sur Twitter.