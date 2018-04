SNCF: Wauquiez veut "inscrire dans la Constitution un service minimum"

Le président du parti Les Républicains Laurent Wauquiez a plaidé mercredi pour un "service minimum" dans le transport ferroviaire, inscrit dans la Constitution, mesure également défendue par le député LR Guillaume Larrivé qui souhaite "restreindre le droit de grève".



"Ce dont on a besoin, c'est d'inscrire dans la Constitution un service minimum qui aujourd'hui n'est pas respecté (...) et qui permette de protéger les Français", a déclaré Laurent Wauquiez sur Radio Classique.



"Je veux inscrire cette protection pour les grèves à venir (d'un) service minimum qui empêche de faire tout et n'importe quoi", a insisté le président du conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes.



M. Wauquiez a plaidé pour un remboursement de l'abonnement des usagers : "quand vous allez travailler tous les jours, que vous prenez le TER (...) que vous avez payé un abonnement, et que vous avez un jour sur deux votre train qui n'est pas là, c'est la moindre des choses", a-t-il affirmé. Lundi, le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a demandé le remboursement "total" par la SNCF des abonnements des usagers du TER de la région pour les mois concernés par la grève.



Sur France 2 mercredi le député LR Guillaume Larrivé a proposé de "restreindre le droit de grève dans les transports publics".



"Je pense qu'il faut dans la Constitution assurer un principe de service garanti", a précisé le député de l'Yonne, précisant que Les Républicains proposeraient cette mesure lors des débats à venir sur la réforme de Constitution.



Alors qu'ils avaient claqué la porte jeudi dernier de la concertation avec la ministre des Transports, Elisabeth Borne, les syndicats de la SNCF ont été invités mardi à une rencontre à Matignon le 7 mai par le Premier ministre Édouard Philippe.



Laurent Wauquiez, qui soutient la réforme de la SNCF, a mis en garde contre un recul du gouvernement qui serait "un jeu catastrophique".