SMAP Immo 2019 : participation du Conseil régional des notaires de Rabat et la Chambre des notaires de Paris

Le Conseil régional des notaires de Rabat et la Chambre des notaires de Paris prendront part au Salon de l'immobilier marocain "SMAP Immo2019" qui aura lieu du 14 au 16 juin 2019 au parc des expositions Paris-Porte de Versailles.



Cette 16ème édition du Salon sera l'occasion pour les représentants des notaires, qui tiendront un stand commun, de promouvoir le rôle du notaire et de mettre en exergue les missions dévolues aux instances représentatives des notaires de Paris et de Rabat.



Outre les consultations privées, les membres de la délégation des deux institutions animeront des conférences communes sur le droit patrimonial, fiscal, et sur le droit international privé de la famille.



Au cours de leur déplacement à Paris, les membres de la délégation du Conseil régional des notaires de Rabat tiendront avec leurs homologues de la chambre des notaires de Paris une réunion de travail pour définir les axes de collaboration au titre de l’année 2019-2020.