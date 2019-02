SIEL: le CCME s'ouvre sur la "culture marocaine au-delà des frontières" et appelle à la création d'une agence culturelle

Cette participation permettra de lever le voile sur la culture marocaine au-delà des frontières dans toutes ses composantes et son immense richesse dans le but d'approfondir la connaissance autour de ses atouts et des défis auxquels elle fait face, a indiqué M. Boussouf lors d'un point de presse, qui s'est tenue au siège du CCME.



Le CCME a choisi pour cette édition le thème "Le Maroc dans le monde: la culture marocaine au delà des frontières" en vue de repenser cette culture à l'heure des identités et de la diversité culturelle et de "sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la contribution immatérielle des Marocains résidant à l'étranger (MRE) qui dépasse largement l'aspect matériel (le transfert d'argent)", a souligné le SG du CCME.



Pour, M. Abdelah Boussouf, le secrétaire général du CCME : "Le Conseil explore, à travers sa participation à la 25e édition du SIEL ( Casablanca du 8 au 17 février), la présence de la culture marocaine au-delà des frontières dans toutes ses composantes et son immense richesse. L’heure sera à l’approfondissement de la connaissance de ses atouts et des défis auxquels elle fait face".



Cette participation, a-t-il poursuivi, se lance pour défis, de 'pourvoir les Marocains du monde des outils leur permettant de contribuer au développement des sociétés d’accueil et de permettre à la culture marocaine de profiter des élans de la mondialisation pour être transmise aux nouvelles générations. Les créateurs et artistes marocains du monde sont, à travers leurs productions dans les langues du monde, capables de hisser la culture marocaine au rang des cultures internationales."



M. Boussouf a ainsi appelé la création d'une agence culturelle et à l'élaboration d'une politique publique qui prend en compte les nouvelles mutations qu'a connue l’émigration marocaine.



Le pavillon CCME de 300 m2 comprendra une "bibliothèque numérique sur la migration", qui présentera les nouveautés 2019 et le fond documentaire sur la migration ; deux expositions d’artistes Marocains du monde: "L'Afrique dans les discours royaux, au gré de l'esthétique de la calligraphie arabe », ainsi que "Le Sahara marocain aux couleurs universelles".



Les « Matinées jeunesse », consacrées aux plus jeunes, programme le jeu "Islam en nous", nouvelle publication du Conseil, qui promeut les valeurs spirituelles, morales et l'éducation à la citoyenneté. "La personnalité marocaine : dynamique de la diversité", qui vise à faire connaître des personnages ayant marqué l'histoire du Maroc ; "Avec l'invité", une série de rencontres entre les jeunes et un invité du CCME et pour terminer, du "théâtre et de l’improvisation".



Cette neuvième participation du CCME, institution nationale consultative et de prospective sur la migration, témoigne encore une fois de la place qu’accorde le Conseil à la culture qui constitue, depuis sa création en 2007, un pilier et une orientation stratégique au cœur de sa mission.