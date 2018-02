SIEL: le CCME rend hommage à une dizaine de jeunes marocains résidant à l'étranger

Le Conseil de la Communauté marocaine à l'étranger (CCME) a organisé samedi soir à Casablanca, dans le cadre de la 24è édition du Salon International de l'Edition et du Livre (SIEL), un hommage à un groupe de jeunes marocains résidant à l'étranger qui se sont distingués sur la scène internationale.



Une dizaine de jeunes marocains ont ainsi été mis à l'honneur en reconnaissance de leur travail et de leur engagement dans divers domaines.



Un hommage spécial a été dédié à l'animateur radio Feu Noureddine Karam pour son amour pour le Maroc, son don, sa générosité, son humanité et sa contribution exceptionnelle dans le maintien des liens de fraternité entre le Royaume et les pays de l'immigration.



S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général du CCME, Abdellah Boussouf, a indiqué qu'il s'agit d'un hommage aux Marocains du monde et à travers eux à tous les jeunes marocains où qu'ils soient, invitant les générations montantes à adhérer à l'ensemble des chantiers en cours dans le Royaume et à défendre les principales causes du pays.



Pour sa part, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj, a salué le rôle du CCME dans l'accompagnement des jeunes marocains du monde, se disant fier de leurs compétences et des efforts qu'ils déploient dans les différents domaines.



Cet hommage a lieu en marge d'un événement majeur dans l'agenda culturel du Royaume (SIELl) où le CCME a brillé par sa participation active, a-t-il dit, notant que le ministère entend sceller un partenariat stratégique avec le Conseil au vu du rôle prépondérant de la culture dans la mise en lumière des compétences marocaines à l'étranger.



Ont pris part à cette cérémonie notamment le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Royaume, Idrissa Traoré.