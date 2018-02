SIEL: Présentation de l'ouvrage "Le Sahara marocain : la cause d'un Roi et d'un peuple"

Intervenant à cette occasion, l'auteur du livre et membre du CCME, Moulay El Mehdi Idrissi Zini, a indiqué que l'ouvrage constitue un retour à la mémoire dont l'objectif premier est d'initier les troisième et quatrième générations d'immigrés Marocains à l'histoire de leur cause nationale.



"Depuis notre retour de la marche verte nous nous sommes engagés dans le cadre de la ligue sahraouie en Europe à défendre la cause nationale dans les tribunes internationales" et voulons à travers cet ouvrage "offrir aux jeunes les outils nécessaires pour pouvoir le faire", a-t-il poursuivi.



"Ce livre est un plaidoyer qui peut contribuer à faire participer les Marocains du monde dans la défense de la cause nationale", a relevé M. Zini qui a invité à traduire cet ouvrage dans les langues de l'immigration pour atteindre un public aussi large que possible et à organiser des formations sur la question du Sahara au profit des jeunes Marocains du monde. Pour sa part, M. Hamid Bichri, s'est félicité de "la parution d'une production sur la cause nationale écrite par un Marocain résidant à l'étranger", remerciant le CCME d’avoir soutenu cette initiative et de s'être engagé depuis sa création pour la production culturelle des Marocains du monde.





Atlasinfo avec MAP