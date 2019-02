SIEL-2019 à Casablanca: présentation du 1-èr numéro de la nouvelle série de la revue "Founoun"

La réédition de la revue "Founoun", ainsi que la relance des magazines "Culture du Maroc" et "Al-Mallahi", constituent un événement culturel important qui s'inscrit dans le cadre du plan scientifique et opérationnel du ministère de la Culture et de la Communication pour impulser une nouvelle dynamique dans la créativité artistique et culturelle et promouvoir la production et l'industrie culturelles au Maroc, a souligné M. Laaraj lors de cette rencontre organisée dans le cadre de la 25-ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL-2019) de Casablanca.



Cette nouvelle série va accompagner plusieurs manifestations culturelles et artistiques dans le Royaume, a-t-il relevé, notant que la réédition de cette revue est un saut qualitatif et un pas en avant dans le domaine culturel.



Le premier numéro, qui portera plusieurs nouveautés relatives aux arts, se veut également une plateforme de dialogue dédiée à la créativité artistique et culturelle, a-t-il indiqué, ajoutant que le ministère est engagé à soutenir la production et l'industrie culturelles afin de faire de la culture un levier pour le développement.



De son côté, la directrice d'édition de la revue "Founou", Fouzia Labyed, a souligné que la réédition de cette publication est une valeur ajoutée à la bibliothèque artistique nationale , notant que cette revue approfondira les liens entre les artistes et les chercheurs marocains et contribuera à la sauvegarde du patrimoine immatériel.



Cette revue vise à appuyer la production artistique et les créateurs marocains, notamment les jeunes et à accompagner les évolutions enregistrées par le Royaume dans le domaine culturel, a-t-elle ajouté.



Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le SIEL-2019, qui se tient du 07 au 17 février, connaît la participation de plus de 700 exposants représentant 40 pays, avec l'Espagne comme invité d'honneur.



Initiée par le ministère de la Culture et de la communication (département de la culture), cette édition est marquée par la participation de 350 écrivains, poètes, chercheurs, économistes et politiciens des quatre coins du monde, qui illuminent avec leurs contributions intellectuelles le ciel de ce Salon international de renom.