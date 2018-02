SIEL 2018: rencontre autour de la personnalité marocaine, un modèle du pluralisme

La personnalité marocaine a toujours incarné le pluralisme et la diversité, ont indiqué, lundi à Casablanca, les auteurs du coffret "la personnalité marocaine : dynamique et diversité", à l'occasion d'une table-ronde organisée dans le cadre de la 24è édition du Salon International de l'Edition et du livre (SIEL).



Ce coffret pédagogique, composé de 13 livrets scientifiques, est né d'"un travail d'histoire qui présente les parcours de personnalités marocaines ayant marqué de leur empreinte l'humanité", ont-ils affirmé lors de cette rencontre initiée par le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME).



Pour l'enseignante-chercheuse à l'Université Hassan II, Malika Ezzahidi, qui s'est intéressée à la dimension diplomatique de l’identité marocaine dans l’exemple de la personnalité d'Ibn Othmane El Meknassi (18ème siècle), "ce coffret prouve, qu'à travers l'histoire, le Marocain a toujours interagi avec son environnement et a été porteur d’une valeur ajoutée où qu’il vive".



De son côté, le chercheur à l'Institut royal de la culture amazighe, Mbarek Ait Addia, a relevé qu'à travers Cheikh Maaleinine, il a essayé "de montrer l'attachement de la personnalité sahraouie à son identité marocaine", ajoutant que cheikh Maaleinine a forgé son leadership grâce à son environnement et a consacré sa vie à l'unification de la nation marocaine en rassemblant les courants soufis du Maroc.



D’autre part, le professeur d'histoire à l’Ecole normale supérieure de Rabat, Abdelilah Dahani, a mis en exergue la dimension andalouse de la personnalité marocaine à travers Abdellah Ben aicha qui a été nommé en 1698 ambassadeur du Maroc à Paris.



Il a fait savoir que l'ambassadeur Ben aicha a représenté Moulay Ismail de manière remarquable en faisant montre de grands talents de négociateurs et d'une maîtrise parfaite à la fois des langues étrangères et des usages diplomatiques.



Ce coffret, qui a pour objectif de sensibiliser les jeunes à la particularité de la personnalité marocaine, imbue des valeurs de vivre-ensemble et de diversité, est le fruit de la contribution d’historiens marocains de différents horizons et spécialités qui ont veillé à vulgariser le contenu, tout en respectant les normes de la recherche académique. À travers cette publication, le CCME ambitionne de faire connaitre l’identité marocaine aux enfants de l’immigration et de contribuer à l’enrichissement de l’offre culturelle dans les pays d’accueil.



La 24è édition du SIEL, qui se poursuit jusqu'au 18 février à la Foire Internationale de Casablanca, est placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Cet événement est organisé par le ministère de la Culture et de la Communication, en collaboration avec l'Agence marocaine pour le développement des investissements et des exportations.