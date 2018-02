SIEL 2018: le CCME au coeur des problématiques et des défis de la migration marocaine

Le Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME) participe cette année à la 24eédition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) de Casablanca qui se tient du 8 au 18 février 2018. Le CCME, comme lors de ses précédentes participations, réunit des écrivains marocains du monde tout en questionnant les problématiques de la migration marocaine et les défis auxquels est confrontée la communauté marocaine à l’étranger à travers des tables-rondes et des conférences visant à trouver des réponses réalistes, efficaces et acceptables par tous les acteurs.



Face aux mutations politiques et sociales qu’ont connu les pays accueillant la communauté marocaine ces trois dernières années, notamment avec la montée des courants de la droite extrême, l’activisme des groupes religieux extrémistes et la banalisation des discours et actes racistes en général, et contre l’islam en particulier, les questions de l’identité, de la religion et de la culture apparaissent comme d’une absolue nécessité aux membres de la communauté marocaine à l’étranger. Ceci bien plus que par le passé. Elles obligent à mener une réflexion profonde et sérieuse afin d’élaborer un modèle capable de protéger les Marocains du monde des conséquences de ces changements et de faciliter leur intégration dans des sociétés plurielles en participant activement à la dynamique de ces dernières.



A travers notre participation cette année au SIEL, devenu un rendez-vous culturel incontournable à l’échelle internationale, nous avons l’ambition de débattre et d’analyser les critères du vivre-ensemble dans une société plurielle avec la présence de penseurs, intellectuels, académiciens, acteurs politiques, culturels et associatifs venus des pays de résidence de la diaspora marocaine ; de mettre en exergue les valeurs de pluralisme et d’ouverture ancrés dans l’identité marocaine et la richesse des affluents qui la composent. En clair, des valeurs pouvant aboutir à des réponses adéquates au quotidien des Marocains du monde dans les pays d’accueil.



Nous aurons également l’occasion d’exposer des aspects de l’histoire du voyage et de la migration qui ont marqué l’identité marocaine et participé à la parfaire au fil du temps, devant un public de jeunes à travers une programmation spéciale qui fusionne activités éducatives et culturelles.



Et comme lors de ses précédentes participations, durant cette manifestation culturelle, et pour partager son expérience scientifique sur la migration marocaine avec les institutions nationales et le grand public, le stand du CCME exposera les dernières publications scientifiques qui traitent des différentes problématiques de la migration marocaine ainsi que les dernières œuvres littéraires des écrivains et poètes de la diaspora.