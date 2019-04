SIAM 2019 : remise des trophées de la qualité de l'huile d'olive vierge

Une cérémonie de remise des trophées de la 11ème édition du concours national pour la sélection de la meilleure qualité d'huile d’olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2018/2019 a été organisée, mercredi à Meknès, à l'occasion du 14ème Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019).



Ce concours, organisé annuellement par le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, en concertation avec la profession oléicole (Interprolive), a primé douze huiles d’olive appartenant à cinq (5) régions, réparties en quatre groupes homogènes selon le fruité à savoir, fruité vert intense, fruité vert moyen, fruité vert léger et fruité mûr. Dans chaque groupe de fruité, trois prix sont décernés (1er, 2ème et 3ème prix).



Les trois trophées de la catégorie "fruité vert intense" sont revenus respectivement à la Société Domaine Arij (Région de Marrakech-Safi), la société Erebus Maroc (Casablanca-Settat) et la coopérative Errabie (Tanger-Tétouan-Al Hoceima)



Concernant la catégorie "fruité vert moyen", les trois prix ont été remis au Groupement d'Intérêt Économique Zouyout Oued Ourika (Marrakech-Safi), à la Coopérative Ben Youssef et au GIE Zouyoute Dir Beni-Mellal tous deux de la région Béni-Mellal-Khénifra.



Les trois trophées de la catégorie "fruité vert léger" ont été attribués respectivement à Société Oléa Capital (Fès-Meknès), à la coopérative Al Houda et à la Coopérative Oumniya (Tanger-Tétouan-Al Hoceima).



Quant aux trois prix de la catégorie "fruité mûr", ils ont été décernés respectivement à la Société Zitoun Al Atlas (Fès-Meknès), à la société Conserves El Attaouia (Marrakech-Safi) et à la société VPA (Béni-Mellal-Khénifra)



Ce concours, qui s’est déroulé conformément à un règlement élaboré sur la base des normes adoptées en la matière par le Conseil Oléicole International (COI), est ouvert à l’ensemble des producteurs d’huile d’olive au Maroc. Pas moins de 56 candidats relevant de 7 régions ont participé à cette 11è édition.



Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat programme visant la mise à niveau de la filière oléicole, conclu entre l’État et l'Interprolive pour la période 2009-2020, un intérêt particulier a été accordé au volet amélioration de la qualité et promotion de la consommation intérieure des produits oléicoles et particulièrement de l’huile d’olive.



Organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, autour du thème "l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural" du 16 au 21 avril, le 14ème SIAM constitue un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.



Déployé sur une superficie de 185.000 m² dont 95.000 m² couverts, ce Salon, qui connaît la participation de 1.500 exposants de 60 pays, est l'occasion propice de débattre de plusieurs questions en lien avec l'agriculture marocaine, notamment les moyens de promouvoir l'emploi dans le monde rural.