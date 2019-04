SIAM 2019 : remise des prix du 11ème Grand Prix Hassan II pour l’Invention et la Recherche dans le domaine agricole

La remise de ces prix s'est déroulée lors d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch et le secrétaire d’État chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, en marge de la 14ème édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM 2019).



Ainsi, dans la classe des inventions et techniques pratiques, le premier prix a été remporté par le Dr. Abderrazek Jilal de l'Institut National de la Recherche Agricole (INRA) pour son travail sur deux variétés d'orges à grains nus et leur valeur ajoutée pour la filière céréale, alors que le deuxième prix est revenu aux Pr. Mohammed El Houdafi de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II (IAV) et Dr. Chafiqa Loutfi de la société "Biopharma" pour le développement du vaccin contre l'Influenza aviaire faiblement pathogène de type H9N2 à partir du virus isolé au Maroc.



En outre, un dispositif portable non destructif de contrôle des critères de qualité organoleptique des fruits a valu le troisième prix de cette classe à une équipe de la Moroccan Foundation for advanced science, innovation and research (MAScIR) composée des Dr. Ilham Bouzida, Dr. Malika Belgrir et Dr. Brahim Lakssir.



Par ailleurs, le premier prix de la classe des sciences et technologies avancées a été enlevé par une équipe composée des Dr. Ouafaa Fassi Fihri, Pr. Mohammed Bouslikhane et Pr. Ikhlass El Berbri de L'IAV Hassan II et Dr. Wissal Mahir (biologiste), Dr. Mehdi Jmiai (vétérinaire privé) et Dr. Youssef Lhor (ONSSA) pour leur travail en matière de lutte intégrée contre la rage au Maroc selon le concept One Health, tandis que le deuxième prix a été attribué au Dr. Hamid Benyahya de l'INRA pour son étude sur la multiplication conforme par greffage et bouturage de plants d'arganier.



Réalisé par le Pr. Bennasseur Alaoui (IAV Hassan II) et par le Dr. Salim Kabbaj (Green village), l'ouvrage intitulé "Les filières Bio: enjeux et promesses pour le Maroc et l'Afrique" s'est vu décerner le premier prix de la classe des publications d'ouvrages scientifiques ou techniques, alors que le deuxième prix a été empoché par Pr. Mohammed Mahdi de l’École Nationale d'Agriculture de Meknès (ENA) pour l'ouvrage "Culture et patrimoine des nomades. Les Bni Guil du Maroc oriental" et le troisième prix par le Pr. Mohamed El Amrani qui a élaboré un guide méthodologique sur le conseil agricole au Maroc.



Ce Grand Prix Hassan II vient récompenser les efforts des chercheurs marocains pour trouver des solutions pratiques à des problématiques que pourrait connaitre le secteur agricole, a expliqué à la MAP le Directeur de l’enseignement, de la formation et de la recherche du sein du ministère de l'agriculture, Bilal Hajjouji.



Ces travaux ont un impact direct sur le vécu de l’agriculteur marocain eu égards aux solutions pratiques qu'ils offrent, a-t-il ajouté, relevant leur importante valeur ajouté à la recherche scientifique dans le domaine vétérinaire et végétale.



Organisé sous le Haut patronage du Roi Mohammed VI, autour du thème "l'agriculture, levier d'emploi et avenir du monde rural", le 14ème SIAM constitue un rendez-vous annuel incontournable pour présenter les avancées du Maroc dans le domaine agricole et confirmer le rôle crucial que joue l'agriculture en tant qu'un des leviers majeurs de la croissance économique.