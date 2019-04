SIAM 2019 : L'innovation agricole suisse au service de l'agriculture marocaine

La Suisse, pays à l'honneur de la 14ème édition du Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM), vise à travers sa participation au SIAM 2019, à contribuer à l'ancrage du "green leadership" du Maroc sur le plan régional et continental. L'innovation sera ainsi au cœur de la participation des entreprises suisses à ce salon afin de permettre à l'agriculture marocaine de monter en puissance, en créant de la valeur, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la chambre du commerce suisse au Maroc, Sami Zerelli, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation de la participation de la Suisse au SIAM 2019.



La Suisse, qui vise une présence à la hauteur des enjeux de ce rendez-vous majeur du secteur pour mettre en avant ses champions nationaux, ambitionne de voir sa coopération avec le Maroc dans le domaine agricole se renforcer davantage. Le pays entend également saisir cette opportunité pour promouvoir à partir du Royaume les innovations qui contribuent concrètement à l'avènement d'une agriculture rémunératrice et créatrice d'emplois.



Le pavillon suisse, qui va accueillir sur plus de 450 m2 une dizaine d'entreprises helvétiques, offrira aux visiteurs du SIAM un condensé d'innovation et d'expertise.



"Nous avons pensé notre pavillon comme une ambassade itinérante de l'agriculture 2.0 et durable", a affirmé M. Zerelli, notant que les entreprises suisses présentes au Maroc ne se contentent pas de créer des produits et services innovants, mais pensent et imaginent le monde qui va avec, ce qui fait que l'excellence agricole suisse a toujours été au service du Royaume et de son économie".



Avec plus de 5 milliards de dirhams d'investissement depuis 2014, les entreprises suisses installées au Maroc génèrent à elles seules 9.000 emplois directs et œuvrent tous les jours au rayonnement de son économie, a-t-il souligné, rappelant à ce propos que leur présence dans le Royaume ne date pas d'hier, et qu'au-delà de leur ancrage presque historique, elles osent et surprennent en s'éloignant des codes du secteur, en se transformant en agrégateurs d'expertises pour la communauté des agriculteurs et l'économie nationale.



Depuis ses débuts, la coopération Maroc-Suisse est exemplaire, a-t-il insisté, précisant que les relations entre les deux pays, basées sur des facteurs historiques, politiques, économiques, socioculturels et une confiance mutuelle, n'ont jamais cessé de se renforcer et "aujourd'hui, le choix de la Suisse comme pays d'honneur du SIAM, premier rendez-vous agricole de l'Afrique, confirme cette entente et lui donnera à coup sûr, une impulsion nouvelle".



M. Zerelli a, en outre, ajouté que de par leurs savoir-faire innovants et diversifiés, la Suisse et ses entreprises présentes lors du SIAM ont à cœur d'accompagner les agriculteurs marocains dans différents projets afin d'augmenter leur efficacité économique, estimant que le schéma local, propice au développement de l'agriculture Bio, couplé aux solutions innovantes de la Suisse, laisse entrevoir de vastes opportunités.



Les entreprises suisses pourront accompagner les agriculteurs marocains tant au niveau de la conversion de leurs activités qu'en ce qui concerne l'agrégation, mais aussi au niveau de la conformité, de la logistique ou de la valorisation, a-t-il dit. Elles seront également en mesure d'accompagner les grandes exploitations agricoles en leur proposant des expertises visant à assurer la sécurité alimentaire et améliorer leur rentabilité et leur productivité, a-t-il fait savoir.



Et de conclure que la Suisse et ses entreprises, d'ores et déjà au service du secteur agricole marocain, se retrouveront au SIAM avec la volonté d'intensifier la contribution du secteur privé tant dans le domaine agricole que dans la création d'emplois, des supports de croissance essentiels au développement du secteur et, par la même, du tissu économique national.