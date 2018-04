SIAM 2018: Le marché marocain attire les convoitises des entreprises américaines (participant US)

Dans une déclaration à la MAP en marge du 13è Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM), M. Razi a relevé que cet intérêt est dû à la stabilité politique et économique dont jouit le Royaume, ajoutant que le Service commercial au sein du Consulat américain a reçu de nombreuses requêtes d'entreprises américaines spécialisées dans les fertilisants agricoles organiques et les engrais.



Le conseiller commercial a expliqué que l'objectif de sa participation au SIAM est d'aider les entreprises marocaines à tisser des liens avec leurs homologues américaines tout en les aidant à accéder au marché américain en leur facilitant les procédures légales en matière d'export, notant que le service commercial du consulat a élargi cette année sa participation pour attirer un plus grand nombre d'entreprises marocaines.



La 13ème édition du SIAM (24-29 avril) connait la participation de 1.400 exposants en provenance de 70 pays. Cette manifestation de grande envergure a choisi cette année la thématique de "La logistique et les marchés agricoles", un sujet qui est au cœur des enjeux de l'agriculture durable et résiliente.



Cette thématique illustre la dimension internationale du SIAM et l'évolution de la stratégie du Plan Maroc Vert aujourd’hui axée sur la commercialisation de la production agricole et les débouchés tant nationaux qu’internationaux.