Ryanair supprime 4 bases en Espagne, 512 emplois concernés

La compagnie aérienne Ryanair va supprimer quatre bases en Espagne et lancer un plan social qui "pourrait concerner" 512 emplois de pilotes et personnel de cabine, a annoncé dans un communiqué le syndicat USO, alors qu'une grève est prévue pour septembre.



"La décision a été prise de fermer un certain nombre de bases à partir du 8 janvier 2020, parmi lesquelles Tenerife, Lanzarote, Grande Canarie et Gérone", explique la compagnie dans un courriel à ses employés consulté par l'AFP, invoquant "une surcapacité significative dans le marché court-courrier européen".