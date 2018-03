Ryanair lancera en octobre prochain une liaison directe entre Marrakech et Athènes

Ryanair opérera deux liaisons hebdomadaires entre les deux villes, tous les lundis et vendredis, tandis que le trajet durera quatre heures et 25 minutes, a indiqué une source du bureau régional de la compagnie dans la capitale grecque, dans une déclaration à la MAP.



Les départs de Marrakech sont programmés à 6 heures du matin et les vols retour à partir d'Athènes à 12 heures 50 minutes.



Le lancement de cette nouvelle ligne s'inscrit dans le cadre de l'intérêt qu'accorde la compagnie à sa base régionale à Marrakech d'où elle opère des vols réguliers vers plusieurs destinations notamment Rome, Budapest, Londres, Bruxelles, Madrid, Barcelone, Milan, Venise, Dublin, Paris, Marseille, Eindhoven, Cracovie, Porto et Liverpool.



Cette nouvelle desserte aérienne directe est la seule devant relier le Maroc et la Grèce après la suspension temporaire par Air Mediterranean de sa ligne directe Athènes-Casablanca quelques semaines seulement après son lancement à la fin de l'année dernière, et ce en raison de problèmes rencontrés par la compagnie.