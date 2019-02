Ryanair dans le rouge au troisième trimestre de son exercice

La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé lundi qu'elle était tombée dans le rouge au troisième trimestre de son exercice 2018-2019, avec une perte nette de 20 millions d'euros, et allait entamer une vaste réorganisation.



Ryanair a accusé une perte nette de 20 millions d'euros pour la période d'octobre à décembre, comparée à un bénéfice net de 106 millions d'euros durant la même période l'année précédente.



La compagnie souffre d'une concurrence effrénée sur le segment du court-courrier en Europe ce qui l'a conduit à fortement baisser ses prix, réduisant mécaniquement ses marges.



Cette perte est "décevante" mais "elle est entièrement due à des tarifs aériens plus faibles que prévu de manière à ce que nos clients profitent de prix qui n'ont jamais été si bas", a souligné Michael O'Leary, directeur général de la compagnie.



Le prix moyen d'un vol a reculé de 6% pour se situer à moins de 30 euros. Le nombre de passagers transportés a, lui, progressé de 8% à 33 millions sur le trimestre, pour un chiffre d'affaires en hausse de 9% à 1,53 milliard d'euros.



Le transporteur irlandais a également annoncé lundi une vaste réorganisation avec la création de quatre filiales aériennes. Le groupe se composera donc, d'ici 12 mois, de quatre compagnies: Ryanair DAC en Irlande, Ryanair UK au Royaume-Uni, Laudamotion en Autriche et Ryanair Sun en Pologne.



Michael O'Leary reste à la tête du groupe Ryanair, avec le titre de directeur général, et voit son mandat prolongé jusqu'en 2024.



Ryanair explique vouloir passer à une structure similaire à celle du groupe aérien IAG, qui compte plusieurs grandes compagnies comme British Airways et Iberia.



L'objectif est d'avoir un fonctionnement plus efficace, de réaliser des économies de coûts et de pouvoir envisager des acquisitions de petite taille, telle que celle de Laudamotion, dont la compagnie a pris le contrôle en 2018.